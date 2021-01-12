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Оперативники получили право удаленного доступа к компьютерам граждан

Это предусматривают принятые поправки в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности».


Статья, которая регулирует проведение оперативного осмотра, теперь разрешает изучение информационных систем и ресурсов, компьютерной информации, в том числе путем удаленного доступа, пишет Tut.by.

Изменена также статья «Проверочная закупка». Предусматривается, что для проведения повторной проверочной закупки необходимо соответствующее постановление с санкции прокурора или его заместителя.

Есть изменения и в части проведения контроля в сетях электросвязи (звонки по телефону, переписка по электронной почте и др.). Если в ходе оперативно-разыскной деятельности будет установлено, что человек, который находится под контролем, пользуется другим номером телефона или другим адресом электронной почты, ОРД может быть продолжена и по этим каналам связи без вынесения нового постановления.


Ранее в законе отмечалось, что материалы оперативно-розыскной деятельности, не содержащие сведений о гражданах, в отношении которых проводились оперативно-розыскные мероприятия, запрещается передавать в орган уголовного преследования или суд. Теперь эту норму дополнили — за исключением материалов оперативно-розыскной деятельности, содержащих сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении или об имуществе, которое подлежит или может подлежать аресту в уголовном процессе.

Оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться гласно и негласно. Основаниями для проведения ОРД являются сведения о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности; сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении; поручение органа уголовного преследования в связи с поступившим заявлением или сообщением о преступлении; розыск обвиняемого или осужденного и др. (исчерпывающий перечень указан в ст. 16 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности).

Поправки вступают в силу через три месяца после официального опубликования.
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