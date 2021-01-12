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89-летнюю минчанку оштрафовали на 870 рублей

12 января суд Ленинского района Минска оштрафовал 89-летнюю Валерию Смирнову по печально известной статье 23.34. Она должна заплатить 870 рублей (30 базовых величин).

Валерия Смирнова / "Белсат"

Смирнова попала в облаву 14 декабря, когда на площади Независимости задержали около 80 человек. Женщина была вместе с 67-летней дочерью Людмилой. В РУВД они провели более шести часов. 

"Мы шли по площади Независимости, никого не трогали, и тут, откуда ни возьмись, черная масса в огромном количестве. Вырваться было невозможно. Мы в одну сторону — они туда, мы в другую сторону — они там. Сначала сказали, пройдите в автобус, мы проверим ваши данные и отпустим, но нас обманули. В автобус нас буквально занесли", — приводит TUT.by упоминания минчанки о задержании.

Анонимным свидетелем на суде выступил милиционер, который по видеосвязи сообщил, будто женщина выкрикивала "Жыве Беларусь!". 

Кстати, 13 января пройдет суд над дочерью Смирновой — Людмилой Быстренко. Ее также обвиняют в участии в несанкционированной акции 14 декабря.
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