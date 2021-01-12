Имя Филарет как монах он получил еще в 1959 году. По паспорту иерарх был Кириллом, и до монашества у него была светская жизнь. Office Life собрал 10 фактов о жизни экзарха — некоторые из них известные, а некоторые могут удивить.





ФАКТ ПЕРВЫЙ

Отец будущего митрополита преподавал музыку, поэтому Кирилл в юности играл на контрабасе и виолончели и хорошо пел. До преклонных лет сохранял глубокий и зычный голос.





ФАКТ ВТОРОЙ

Еще до создания автономной Белорусской православной церкви митрополит Филарет был на минской кафедре. Несколько лет он совмещал ее с постом Патриаршего экзарха Западной Европы (до этого пост назывался — Патриарший экзарх Средней Европы). Кстати, эта должность была упразднена при развале СССР, а потом ее восстановили в 2018 году на фоне конфликта с Константинопольским патриархатом. Только с 1990 года Филарет стал главой именно БПЦ, или по-другому — Белорусского Экзархата.





ФАКТ ТРЕТИЙ

Когда он служил на приходе в ФРГ, то помогал верующим в ГДР. У митрополита был диппаспорт, и он мог в своем багаже провозить свечи и другие церковные предметы для прихожан в «советской» части разделенной Германии. За это ему до сих пор благодарны некоторые верующие. Кстати, в Германии успел послужить и известный священник Федор Повный, некоторое время бывший секретарем митрополита.





ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Митрополит был не только церковным деятелем, но и общественно-политическим. Около восьми лет возглавлял «министерство иностранных дел» РПЦ, то есть Отдел внешних церковных сношений (ОВЦС, сейчас — Отдел внешних церковных связей).





Был вице-председателем общества дружбы «СССР — Греция» и входил в такое же общество «СССР — Кипр». Советская власть одно время дружила с этими государствами. Так как там сильно православие, а на Кипре президентом много лет был местный предстоятель церкви — архиепископ Макариос III, то в отношениях с данными странами нужен был «свой человек», которым и стал митрополит Филарет.





Более того, СССР даже сделал его председателем Общественной комиссии Советского комитета защиты мира. Затем иерарх был включен в Советский комитет за европейскую безопасность и сотрудничество. Эта структура участвовала в работе Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое стало основой для сегодняшней ОБСЕ.





ФАКТ ПЯТЫЙ

Митрополит Филарет, как церковный иерарх, не только знал греческий, но и хорошо говорил по-немецки. Был у истоков известного в Минске белорусско-немецкого проекта — Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау — IBB. Благодаря связям с Германией, митрополит успешно привлекал спонсоров из Западной Европы для различных проектов в Беларуси.





ФАКТ ШЕСТОЙ

Иерарх иногда поражал окружающих неожиданными ответами или реакцией. Известен случай, когда бабушка хотела поцеловать ему руку. Митрополит сказал ей: «Это не ты мне должна руки целовать, а я тебе!» В другой раз к Филарету по каким-то делам пришел один белорусский скульптор и спросил, хорошо ли, что он родился в день церковного праздника. Епископ ответил: «Хорошо, что ты вообще родился!»





ФАКТ СЕДЬМОЙ

В 2015 году, уже когда Филарет был почетным экзархом, в его честь была выпущена почтовая марка (художник Александр Блинцов, дизайн Елены Медведь). По результатам опроса она заняла второе место в конкурсе на лучшую марку года.





ФАКТ ВОСЬМОЙ

Митрополит, как уже было сказано, имел мощный и зычный голос. Но не всегда говорил от себя. По должности был обязан читать заготовленные речи на официальных мероприятиях. Иногда замечал, что людям скучно слушать, и разбавлял речь экспромтами.





Однажды на научной конференции он дошел в тексте до стандартной фразы «на благо нашего Отечества», оторвался от листка и повернулся к окну, откуда открывалась панорама на Минск: «Вот оно, наше Отечество, развивается!»





ФАКТ ДЕВЯТЫЙ

Митрополит Филарет был деканом теологического факультета Европейского гуманитарного университета. Когда вуз переехал из Беларуси, иерарх сумел сохранить факультет в Минске в виде института при БГУ и стал его формальным руководителем.





ФАКТ ДЕСЯТЫЙ

Филарет был очень влиятельным иерархом. В 2009 году был среди кандидатов в патриархи, но взял самоотвод в пользу нынешнего патриарха Кирилла, который тогда возглавлял ту же структуру, что некогда Филарет — ОВЦС.





И БОНУС

По одной из церковных легенд, Филарет был на похоронах Леонида Брежнева. Редакция Office Life не нашла этому официального подтверждения. Но в книге советского и российского историка Александра Островского «Кто поставил Горбачева?» есть упоминание, что у гроба генсека «несли траурную вахту» разные люди, в том числе и митрополит Филарет.





Однако не уточняется, был ли это именно Вахромеев. Это мог быть и митрополит Филарет (Денисенко) из Украины. Но все же велика вероятность, что Филарет (Вахромеев) как «министр иностранных дел» РПЦ.