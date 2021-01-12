Прощание с митрополитом Филаретом пройдет в Минске и Жировичах





"Во вторник, 12 января с 16:00 в Свято-Духовом кафедральном соборе будет организовано круглосуточное чтение клириками Минской епархии Евангелия и совершение заупокойных богослужений по новопреставленному.





В среду, 13 января в 16:00 тело почившего митрополита Филарета будет привезено в Свято-Духов кафедральный собор, где пройдет прощание с почившим до 18:00 14 января", - говорится в сообщении.





В четверг, 14 января в 8:00 в Свято-Духовом кафедральном соборе начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой будет совершен чин отпевания почетного патриаршего экзарха всея Беларуси.





Гроб с телом новопреставленного будет пребывать в Свято-Духовом кафедральном соборе до 18:00 14 января, после чего будет перевезен в Успенский собор одноименного Жировичского мужского монастыря. Насельники обители совершат круглосуточное чтение Евангелия.





В пятницу, 15 января в 10:00 в Успенском Жировичском монастыре начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой состоится панихида по новопреставленному.





"После панихиды тело почившего митрополита Филарета будет погребено за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря", - сообщили в БПЦ.