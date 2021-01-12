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Корень солодки вместо трактора и водки: Бердымухамедов нашел новое средство от коронавируса

В Туркменистане бюджетников и школьников обязали носить с собой сироп из корня солодки


В Лепабской области Туркменистана чиновников, бюджетников и школьников обязали носить с собой сироп из корня солодки, пишет туркменская служба Радио Свобода.

Растительный сироп должен входить в состав аптечки каждого сотрудника государственного учреждения или учащегося.

Как передает корреспондент издания, в Фарапском районе бюджетников предупредили, что они не будут допущены на работу без аптечки с необходимыми препаратами.

Аналогичные требования касаются и школьников. После возобновления учебы 18 января они должны иметь в своей аптечке сироп корня солодки, антисептик, пять масок, оксолиновую мазь и резиновые перчатки. 

В случае отсутствия такого набора преподавателям могут объявить выговор, а родителей – оштрафовать.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о пользе корня солодки, выступая на заседании правительства 25 декабря. Он предположил, что корень солодки может быть эффективным лекарством в борьбе с коронавирусом

"Корень солодки уже давно используется в медицине и народной медицине для лечения внутренних болезней, кашля, язвы почек, верхних дыхательных путей и двенадцатиперстной кишки", – отметил он.

Бердымухамедов рассказал, что четыре из 15 видов солодки произрастают на территории Туркменистана. Глава государства отметил высокое содержание в корне этого растения глицирризиновой кислоты и поручил Академии наук страны "тщательно изучить" и другие полезные свойства солодки.

Несмотря на свидетельства о большом количестве заболевших с симптомами коронавируса и беспрецедентном уровне смертности в стране, а также введенные ограничительные меры в стране, руководство Туркменистана до сих пор не подтвердило фактов заражения COVID-19 на своей территории.

Ранее Бердымухамедов заявлял о пользе дыма гармалы, саксаула, а также лапши с перцем в качестве профилактики коронавируса. 
Источник: currenttime.tv
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