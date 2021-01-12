11 января таких пострадавших было 16, из них 6 госпитализированы, сообщил на пресс-конференции 12 января руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Минздрава Михаил Талабаев.





— У пострадавших легкие черепно-мозговые травмы, сотрясения, легкие переломы, — отметил М. Талабаев. — Но это пока. Два года назад к нам поступили двое детей с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, полученными при катании на тюбинге.





Специалист напомнил, что в Беларуси в последние 5 лет так называемая тюбинговая травма вышла на первое место (среди зимних. — Прим. авт.). Поэтому очень важно, чтобы катание на тюбинге не было бесконтрольным, то есть чтобы детей контролировали взрослые. К примеру, чтобы ребята съезжали с горки по очереди.