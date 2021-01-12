







"Эта зима стала очередным сюрпризом для обитателей векового леса. Впрочем, кажется, в отличие от людей, они что-то знали", - отметили там.





Сообщения, приходящие в научный отдел парка, в основном свидетельствуют о присутствии лебедей-шипунов, лебедей-кликунов, крякв и гоголей. Реже встречаются другие представители утиных. На ряде водных объектов отмечаются серые и большие белые цапли.





Как и в прошлом году поступают многочисленные сведения о наличии гусей и серых журавлей. К примеру, возле урочища Злятино зарегистрировано сразу пятнадцать серых журавлей.





Все пущанские реки свободны ото льда, поэтому на многих из них остались рыбачить ярчайшие птицы – зимородки. И в этом году встреч с ними стало на порядок больше, отметили в нацпарке.





"Вышеперечисленные регистрации не являются чем-то феноменальным, а лишь подтверждают, что в последние годы растет численность зимующих птиц на западе Беларуси и на востоке соседней Польши. Скоро узнаем, как дальше сложится зима, и как на нее отреагируют птицы", - резюмировали там.