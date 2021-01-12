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Беловежская пуща: "Птицы-мигранты что-то знали и остались зимовать у нас"

На незамерзающих водоемах Беловежской пущи до сих пор регистрируются шипуны, кликуны, гоголи, кряквы и даже цапли, сообщили в Национальном парке "Беловежская пуща".



"Эта зима стала очередным сюрпризом для обитателей векового леса. Впрочем, кажется, в отличие от людей, они что-то знали", - отметили там.

Сообщения, приходящие в научный отдел парка, в основном свидетельствуют о присутствии лебедей-шипунов, лебедей-кликунов, крякв и гоголей. Реже встречаются другие представители утиных. На ряде водных объектов отмечаются серые и большие белые цапли.

Как и в прошлом году поступают многочисленные сведения о наличии гусей и серых журавлей. К примеру, возле урочища Злятино зарегистрировано сразу пятнадцать серых журавлей.

Все пущанские реки свободны ото льда, поэтому на многих из них остались рыбачить ярчайшие птицы – зимородки. И в этом году встреч с ними стало на порядок больше, отметили в нацпарке.

"Вышеперечисленные регистрации не являются чем-то феноменальным, а лишь подтверждают, что в последние годы растет численность зимующих птиц на западе Беларуси и на востоке соседней Польши. Скоро узнаем, как дальше сложится зима, и как на нее отреагируют птицы", - резюмировали там.
Интерфакс
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