+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Подросток сорвал красно-зеленый флаг - ему дали полгода домашней "химии"

В суде Дрогичинского района утром 11 января началось рассмотрение уголовного дела 16-летнего Александра Нестерука, которого обвиняют в надругательстве над государственными символами за снятый флаг с Дома культуры (ст. 370 Уголовного кодекса).

Дело рассматривает председатель суда – Леонтий Станкевич, в составе судебной коллегии – народные заседатели Владимир Грицук и Николай Данилюк.

Сторону обвинения представляет заместитель прокурора Дрогичинского района А. Каменец.

Согласно обвинению, Александр Нестерук вечером 7 ноября находился на крыльце сельского Дома культуры городского поселка Антополь без причины, из хулиганских побуждений с целью демонстрации своего неуважительного негативного отношения к государственному флагу Республики Беларусь умышленно и неоднократно хватался и тянул за полотнище и древко флага, установленного на фасадном крайнштейне возле главного входа, в результате чего умышленно сорвал государственный флаг, уничтожив при этом древко стоимостью 10 рублей, причинив отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дрогического райисполкома имущественный ущерб на указанную сумму.

По словам прокурора, вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом выемки и осмотра флага, заключением эксперта, протоколом выемки и осмотра одежды обвиняемого, протоколом осмотра видеозаписи камер наблюдения, сведениями о причиненном ущербе.

Александр Нестерук вину признал частично: древко сломалось от его действий, но надругательства над флагом с его стороны не было.

Обвиняемый рассказал, что пришел в клуб на дискотеку, там встретил своих друзей. Потом танцевали, вышли поговорить на улицу, видели как ребята с разбега подпрыгивали к флагу. Александр Нестерук тоже попробовал допрыгнуть. Потом он попросил друга его подсадить к флагштоку.

"Я потерял равновесие, ухватился за флагшток, друг отошел, флагшток нагнулся. Я хотел снять флагшток - дергал рукой, чтобы потом отнести, чтобы его установили ровно. Но древко флага сломалось, я испугался и сбежал".

Александр Нестерук утверждает, что флаг упал на землю, сам он побоялся, что его будут ругать за сломанное древко, поэтому не поднял его, а просто сбежал.  

Ущерб за сломанное древко обвиняемый возместил.

Приговор был озвучен 12 января в 9.30.

Судья Леонтий Станкевич постановил признать Александра Нестерука виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 370 УК. Согласно ч. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 117 Уголовного кодекса, суд постановил применить вместо наказания принудительные меры воспитательного характера в виде ограничения свободы несовершеннолетнего на шесть месяцев, ограничивая ему на этот срок пребывание в месте жительства с 22 часов вечера до 6 часов утра следующего дня и возложением на него обязанности являться раз в месяц для регистрации в орган, осуществляющий контроль за его поведением. 
Источник: spring96.org
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]