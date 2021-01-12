Дело рассматривает председатель суда – Леонтий Станкевич, в составе судебной коллегии – народные заседатели Владимир Грицук и Николай Данилюк.





Сторону обвинения представляет заместитель прокурора Дрогичинского района А. Каменец.





Согласно обвинению, Александр Нестерук вечером 7 ноября находился на крыльце сельского Дома культуры городского поселка Антополь без причины, из хулиганских побуждений с целью демонстрации своего неуважительного негативного отношения к государственному флагу Республики Беларусь умышленно и неоднократно хватался и тянул за полотнище и древко флага, установленного на фасадном крайнштейне возле главного входа, в результате чего умышленно сорвал государственный флаг, уничтожив при этом древко стоимостью 10 рублей, причинив отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дрогического райисполкома имущественный ущерб на указанную сумму.





По словам прокурора, вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, протоколом выемки и осмотра флага, заключением эксперта, протоколом выемки и осмотра одежды обвиняемого, протоколом осмотра видеозаписи камер наблюдения, сведениями о причиненном ущербе.





Александр Нестерук вину признал частично: древко сломалось от его действий, но надругательства над флагом с его стороны не было.





Обвиняемый рассказал, что пришел в клуб на дискотеку, там встретил своих друзей. Потом танцевали, вышли поговорить на улицу, видели как ребята с разбега подпрыгивали к флагу. Александр Нестерук тоже попробовал допрыгнуть. Потом он попросил друга его подсадить к флагштоку.





"Я потерял равновесие, ухватился за флагшток, друг отошел, флагшток нагнулся. Я хотел снять флагшток - дергал рукой, чтобы потом отнести, чтобы его установили ровно. Но древко флага сломалось, я испугался и сбежал".





Александр Нестерук утверждает, что флаг упал на землю, сам он побоялся, что его будут ругать за сломанное древко, поэтому не поднял его, а просто сбежал.





Ущерб за сломанное древко обвиняемый возместил.





Приговор был озвучен 12 января в 9.30.





Судья Леонтий Станкевич постановил признать Александра Нестерука виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 370 УК. Согласно ч. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 117 Уголовного кодекса, суд постановил применить вместо наказания принудительные меры воспитательного характера в виде ограничения свободы несовершеннолетнего на шесть месяцев, ограничивая ему на этот срок пребывание в месте жительства с 22 часов вечера до 6 часов утра следующего дня и возложением на него обязанности являться раз в месяц для регистрации в орган, осуществляющий контроль за его поведением.