Умер митрополит Филарет - он болел коронавирусом
На 86-ом году жизни умер митрополит Филарет — епископ Русской православной церкви на покое, почётный Патриарший экзарх всея Беларуси.
Митрополит Филарет, епископ Русской православной церкви на покое, почётный Патриарший экзарх всея Беларуси, умер в 85 лет.
Известно, что у него был подтвержденный коронавирус.
Филарет был госпитализирован в одну из столичных клиник 22 декабря.
Как сообщалось тогда на сайте БПЦ, он находился под наблюдением высококвалифицированных врачей и опытного медперсонала.
Тогда состояние здоровья владыки оценивалось медиками как удовлетворительное.
12:50 12/01/2021
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