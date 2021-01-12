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Умер митрополит Филарет - он болел коронавирусом

На 86-ом году жизни умер митрополит Филарет — епископ Русской православной церкви на покое, почётный Патриарший экзарх всея Беларуси.

Умер митрополит Филарет - он болел коронавирусом
Митрополит Филарет, епископ Русской православной церкви на покое, почётный Патриарший экзарх всея Беларуси, умер в 85 лет. 

Известно, что у него был подтвержденный коронавирус.

Филарет был госпитализирован в одну из столичных клиник 22 декабря. 

Как сообщалось тогда на сайте БПЦ, он находился под наблюдением высококвалифицированных врачей и опытного медперсонала. 

Тогда состояние здоровья владыки оценивалось медиками как удовлетворительное.
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