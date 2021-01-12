"Видите пьющих чай? Задерживайте!" В сеть слили новую запись из Фрунзенского РУВД
В сеть слили запись, как «милиционеры» во Фрунзенском РУВД Минска обсуждают разгон вечерних чаепитий во дворах.
Источник аудио - телеграм-канал Баста. Среди обсуждения так называемыми правоохранителями локальных протестов был и такой диалог:
Видите пьющих чай?
— Вижу.
— Задерживайте.
Полностью это обсуждение модно послушать ниже, но предупреждаем - много нецензурной лексики!
"Белорусский партизан"
12:44 12/01/2021
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