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COVID-19 продолжает убивать: после месяца на ИВЛ в Гомеле умер известный хирург

В Гомеле умер известный хирург Павел Березаев.

Об этом TUT.BY сообщили его коллеги. У врача был ковид. Около месяца он был подключен к аппарату ИВЛ.


Павел Березаев — врач-хирург высшей квалификационной категории.

С 1984 года работал заведующим отделением реабилитации микрохирургии Гомельского областного онкодиспансера. С 2011 года — заведующим отделением малоинвазивной и реконструктивной хирургии Гомельской городской клинической больницы № 3.

Березаев в Гомеле и далеко за его пределами известен прежде всего как отличный пластический хирург. Свою первую пластическую операцию Павел Анатольевич выполнил еще в 1995 году.
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