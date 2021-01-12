Об этом TUT.BY сообщили его коллеги. У врача был ковид. Около месяца он был подключен к аппарату ИВЛ.









Павел Березаев — врач-хирург высшей квалификационной категории.





С 1984 года работал заведующим отделением реабилитации микрохирургии Гомельского областного онкодиспансера. С 2011 года — заведующим отделением малоинвазивной и реконструктивной хирургии Гомельской городской клинической больницы № 3.





Березаев в Гомеле и далеко за его пределами известен прежде всего как отличный пластический хирург. Свою первую пластическую операцию Павел Анатольевич выполнил еще в 1995 году.