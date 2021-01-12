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Пиневич: С коронавирусом мы будем жить до конца весны

Заболеваемость коронавирусом в Беларуси продолжает снижаться. Больницы страны постепенно возвращается к обычному режиму работы. Об этом заявил глава белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По его словам, «еще до Нового года специалисты заметили устойчивую тенденцию по снижению заболеваемости, она касается всех регионов. Исходя из полученных данных, было принято решение о выходе некоторых учреждений из режима работы «инфекционных стационаров», пишет news.tut.by

Так, в Минске к обычному режиму работы возвращается 2-й родильный дом. Поэтапно, к работе по своему профилю, переходит Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации (Аксаковщина).

— Такая же тенденция по всем регионам, начиная от Витебской, Могилева, Гродно — все регионы понемногу освобождают коечный фонд, перепрофилируют его в обычный режим работы. У нас вполне хватает и других забот для того, чтобы коечный фонд работал в режиме «доэпидемической» ситуации. Пока реальная картина несколько ниже, чем мы прогнозировали. Заболеваемость более низкого уровня, чем в наших прогнозах. С коронавирусом мы будем жить с высокой интенсивностью до конца весны, — рассказал Пиневич (цитата по ОНТ).

Медики прогнозируют, что после выходных, в течение нескольких дней, будет идти рост количества обращений, что связано с так называемым «отсроченным обращением». Это ежегодная тенденция, которая была и до пандемии. Затем, как ожидается, заболеваемость пойдет на спад, но резкого снижения ожидать не стоит.

— Я думаю, до середины — конца февраля будет падение, затем, возможно, небольшой рост, связанный с приходом обычных эпидемических заболеваний, в частности, гриппа. — сказал министр. — Но мы полагаем, что вовремя проведенная вакцинация (в этом году вакцинировано более 40% населения) позволяет прогнозировать невысокий подъем заболеваемости. К началу весны мы увидим эффект от вакцинации.

Дмитрий Пиневич также отметил снижение числа тяжелых пациентов на 10−15%.

За минувшие сутки по официальным данным в Беларуси, напомним, зарегистрировано 1792 пациента с COVID-19, выписано 1300 человек, умерли — девять.

С начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 213 993 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 196 284 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 1526 человек.
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