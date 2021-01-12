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Где искупаться в Минске на Крещение

В Мингорисполкоме рассказали о том, где можно будет искупаться на Крещение в столице.

"Для крещенских купаний в столице оборудуют три площадки", - говорится в сообщении Мингорисполкома в Telegram.

В частности, окунуться в ледяную воду горожане смогут в районе спасательных станций:
"Комсомольское озеро", ул.Прогрессивная 29а;

"Дрозды", ул. Веснинка, 2а;

"Цнянская" в районе ул. Лучайской, 5.

"На всех точках начиная с 18 января будут организованы пункты обогрева с чаем, полевая кухня и выездная торговля. Круглосуточно будут дежурить врачи и милиция", - рассказали в исполнительном комитете, пишет interfax.by

comandir.com
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