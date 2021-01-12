Где искупаться в Минске на Крещение
В Мингорисполкоме рассказали о том, где можно будет искупаться на Крещение в столице.
"Для крещенских купаний в столице оборудуют три площадки", - говорится в сообщении Мингорисполкома в Telegram.
В частности, окунуться в ледяную воду горожане смогут в районе спасательных станций:
"Комсомольское озеро", ул.Прогрессивная 29а;
"Дрозды", ул. Веснинка, 2а;
"Цнянская" в районе ул. Лучайской, 5.
"На всех точках начиная с 18 января будут организованы пункты обогрева с чаем, полевая кухня и выездная торговля. Круглосуточно будут дежурить врачи и милиция", - рассказали в исполнительном комитете, пишет interfax.by
comandir.com
08:01 12/01/2021
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