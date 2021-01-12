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ВОЗ: человечество не получит в 2021году за счет вакцинации коллективный иммунитет от COVID-19

Начавшаяся в ряде стран вакцинация от коронавируса COVID-19 не успеет в 2021 году создать коллективный иммунитет для человечества, заявила в понедельник главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

"Даже теперь, когда вакцины начали защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году", - цитирует interfax.by

Сваминатан уточнила, что отдельные группы вакцинированных в небольшом количестве стран не смогут обеспечить безопасность от вируса всего человечества в целом.

В связи с этим, добавила она, несмотря на старт вакцинации, соответствующие меры против COVID-19 со стороны органов здравоохранения, а также "социальные меры" по-прежнему важны.
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