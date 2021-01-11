Известного историка Ирену Ганецкую продержали три дня на Окрестина

«В пятницу мама весь день работала за компьютером, готовила план работ за пять лет, который сегодня нужно было сдать. Не успела поесть даже, — рассказала дочь Алеся. — Вечером решила пойти проветриться, позвала соседку. Когда уже возвращались домой, к ним подошли двое знакомых, стояли разговаривали о погоде. Тут подъехали две машины, покружили. Маму и соседей задержали: «В РУВД отвезем, там все объяснят».





Я когда в субботу к ней в квартиру заходила, горел свет, компьютер был включен, остался открытый файл. Видно, что она планировала быстро вернуться».





Трое суток до суда историк провела на Окрестина.





Суд прошел в понедельник 11 января. Судья Первомайского района Максим Трусевич присудил женщине штраф в 30 базовых — 870 рублей.





«Мама себя очень плохо чувствовала, у нее было высокое давление», — дочь считает, что именно это повлияло на решение суда. Остальным задержанным в тот вечер соседям дали по 10 суток.





Ирена Ганецкая — кандидат исторических наук. Она уже 30 лет работает в Институте истории Академии наук. Исследовательница специализируется на археологии средневековых и постсредневековых городов, истории белорусских замков и керамике XI—XVIII веков. Она руководила раскопками возле Мирского замка.

