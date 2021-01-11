Гомельскую учительницу наказали «сутками» за хоровод в лесу

Дело рассматривал судья Сергей Карманович.





Елена Литвинова пять суток до суда — с 6 января — была в изоляторе временного содержания, хотя законодательство позволяет держать человека по административному делу до суда только 72 часа.





«Три раза в изоляторе я просила вызвать мне врача, потому что было плохо с сердцем, но на мои жалобы никто не реагировал», — отметила перед судом жительница Гомеля.





Адвокат приобщила к делу медицинские документы, свидетельствующие о заболевании, и больничный лист. На момент задержания, 6 января, учительница болела и лечилась амбулаторно. Вечером 6 января она собиралась в церковь на службу по случаю Рождества, а оказалась в ИВС. У нее дома прошел обыск. «Мне ничего не объясняли — что ищут, по какому поводу проходит обыск», — говорила на суде Елена.