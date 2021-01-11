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Гомельскую учительницу наказали «сутками» за хоровод в лесу

11 января суд Центрального района наказал арестом на трое суток 57-летнюю учительницу.

Милиция обвинила ее в «несанкционированном митинге» — так правоохранительные органы расценили хоровод в лесу вокруг елки, пишет Свабода.

Дело рассматривал судья Сергей Карманович.

Елена Литвинова пять суток до суда — с 6 января — была в изоляторе временного содержания, хотя законодательство позволяет держать человека по административному делу до суда только 72 часа.

«Три раза в изоляторе я просила вызвать мне врача, потому что было плохо с сердцем, но на мои жалобы никто не реагировал», — отметила перед судом жительница Гомеля.

Адвокат приобщила к делу медицинские документы, свидетельствующие о заболевании, и больничный лист. На момент задержания, 6 января, учительница болела и лечилась амбулаторно. Вечером 6 января она собиралась в церковь на службу по случаю Рождества, а оказалась в ИВС. У нее дома прошел обыск. «Мне ничего не объясняли — что ищут, по какому поводу проходит обыск», — говорила на суде Елена.



Адвокат обратила внимание, что Елене не передали лекарства, не оказывали медицинскую помощь, держали более 72 часов.

«Правонарушение не доказано. Моей подзащитной не объясняли права и обязанности. Доказательства в деле — скриншоты и снимки, моя подзащитная не подтвердила, она на них или нет. Считаю, что эти доказательства недопустимы, дело нужно прекратить», — говорила адвокат.

Согласно милицейскому протоколу, 25 декабря Елена «без разрешения исполкома приняла активное участие в несанкционированном митинге в лесном массиве возле деревни Новая Бухаловка». Тогда группа жителей Гомеля устроила новогодний пикник — водили в лесу хоровод вокруг елочки, жарили сало. Все были в масках. Некоторые имели бело-красно-белые флаги. За этот пикник 59-летняя жительница Гомеля сейчас отбывает 7-дневный арест.

Судья объяснил, что по милицейским документам учительница была задержана 9 января. Что она делала с 6 января по 9 января в ИВС — не дали ответ ни милиционеры, ни суд. Участковый Артем Жевняк пояснил после суда, что «6 января она была задержана по одному эпизоду, 9 января — по другому».

Судья посоветовал жаловаться, если что-то не понятно. Суд сказал считать наказание с 9 января, участковый — с 6 января.
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