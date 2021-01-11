Сегодня мужчине вынесли приговор — он получил год «домашней химии», сообщает «Гомельская вясна».

Напомним, утром 1 ноября в Гомеле к патрульному наряду милиции подошла женщина, передала госфлаг Беларуси и рассказала, что нашла его в урне на одной из центральных улиц. Выяснилось, что флаг сорвали со здания на проспекте Ленина. С помощью камер видеонаблюдения милиционеры вычислили мужчину, который накануне вечером снял госсимвол, после чего выбросил его в урну.







