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В Гомеле судили мужчину, который сорвал со здания на проспекте государственный флаг и выбросил в урну

В Гомеле судили 46-летнего предпринимателя из Гомеля Алексея Полещука, который осенью прошлого года на проспекте Ленина сорвал госфлаг и выбросил его в урну.

Сегодня мужчине вынесли приговор — он получил год «домашней химии», сообщает «Гомельская вясна».


Напомним, утром 1 ноября в Гомеле к патрульному наряду милиции подошла женщина, передала госфлаг Беларуси и рассказала, что нашла его в урне на одной из центральных улиц. Выяснилось, что флаг сорвали со здания на проспекте Ленина. С помощью камер видеонаблюдения милиционеры вычислили мужчину, который накануне вечером снял госсимвол, после чего выбросил его в урну.
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