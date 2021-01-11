На видео попал телефон Лукашенко. Чьи фамилии там можно заметить?

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия 1», во время которого предложил журналистке Наиле Аскер-заде в ответ на ее вопрос о телефоне взглянуть на него своими глазами.

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