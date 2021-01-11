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На видео попал телефон Лукашенко. Чьи фамилии там можно заметить?

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия 1», во время которого предложил журналистке Наиле Аскер-заде в ответ на ее вопрос о телефоне взглянуть на него своими глазами.
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Массивный аппарат с гербом в верхней части окрашен в черное с золотом, на панели рядом с кнопками вызова — фамилии людей, пишет onliner.by

В кадр попали некоторых из фамилий: это главврач Республиканского медицинского центра Управления делами президента Ирина Абельская, министр обороны Виктор Хренин, министр МВД Иван Кубраков, начальник СБП Дмитрий Шахраев, председатель КГБ Иван Тертель и другие. Самый верхний слот занимает контакт Натальи Кочановой.
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