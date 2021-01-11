За национальный флаг на собственном доме жителя Вилейки оштрафовали на 290 рублей
Сегодня, 11 января, Вилейский районный суд осудил жителя Вилейки Андрея Последа по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях.
Андрей Послед (на переднем плане) за несколько минут до суда.
Андрея признали виновным в том, что он проводил в своем дворе одиночный пикет без разрешения на это райисполкома. Наказание — штраф 290 рублей, пишет Рэгіянальная газета.
Андрей работает инкассатором. Растит дочь и сына, проблем с законом не имел. Живет в Вилейке на Советской.
Именно здесь, на своем частном доме, в августе он и повесил белый лист А4, с красной полосой посередине на трубу газопровода. Лист висел от августа до декабря.
Судья Елена Ахметова зачитала обстоятельства дела:
— С 15 августа по 22 декабря на деревянной рейке, прикрепленной к газопроводу, для всеобщего обозрения Андрей Послед вывесил флаг, проводя тем самым одиночный пикет без разрешения Вилейского райисполкома.
В своем слове Андрей Послед сказал следующее:
— Флаг находился на доме, огороженном забором. Мой двор — не общественное место. И поэтому разрешения местных властей не требуется. Флаг я повесил в августе. Снял 22 декабря, когда ко мне приехали милиционеры.
Флаг вывесил с целью показать, что я не согласен с результатами выборов президента. Так выразил свою гражданскую позицию.
Впоследствии судья спросила у Андрея Последа, известны ли ему Закон о геральдических символах и Закон о массовых мероприятиях. Андрей ответил, что известны частично.
Вину Послед не признал.
— Я не считаю, что я проводил пикет. В течение четырех месяцев я физически не мог проводить пикет. Я же спал, ходил на работу…
Свои показания также дали свидетели — работники Вилейского РОВД Антон Боровой и Сергей Рачицкий — те милиционеры, по требованию которых Послед 22 декабря снял флаг со своего дома.
Милиционеры рассказали, что 22 декабря получили поручение из прокуратуры — поехать к дому 71 на Советской, на фасаде которого висит флаг. На месте выяснилось, что дом не 71, а 69. сразу попасть во двор не смогли из-за собаки. Позже, в тот же день, созвонились с хозяином, приехали к нему домой, рассказали об ответственности и сказали снять флаг. Хозяин снял флаг, но не отдал его милиционерам по их требованию. Андрея сопроводили в РОВД, где он дал показания.
Согласно показаниям свидетелей и письменных материалов дела, на обратной стороне бумажного флага было написано «Жыве Беларусь!».
— Какой смысл вы вкладываете в эти слова? — спросила судья.
— Во-первых, вижу в этом свободу и соблюдение прав человека. А во-вторых «Жыве Беларусь!» — это цитата из известного стихотворения, — ответил обвиняемый.
Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств и то, что Андрей Послед растит несовершеннолетних сына и дочь. В итоге ему присудили штраф — 290 рублей (десять базовых величин).
20:13 11/01/2021
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