Женщина нарисовала сердечко на киоске «Табакерка» в переулке Дубравинский, сообщает пресс-служба МВД.





Девушка сказала, что таким образом выражала протест против установленного в этом месте киоска. Также она сообщила, что участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях и расклеивала листовки, сообщает МВД.





В отношении девушки возбуждено уголовное дело за хулиганство.





На видео девушка говорит, что раньше писала жалобы, чтобы «Табакерку» убрали с остановки или перенесли на другую сторону дороги.



