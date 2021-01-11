В Италии готовят крупнейший за 30 лет судебный процесс против мафии / Иллюстрация - фото facebook.com/poliziadistato.it





В итальянской провинции Калабрия перед судом предстанут сотни предполагаемых членов преступной группировки «Ндрангета». Это самый большой судебный процесс за последние 30 лет.





Как сообщает The Local, в суде примут участие 355 обвиняемых, более 900 свидетелей обвинения и 400 адвокатов. Кроме того, будут заслушаны 58 государственных свидетелей (беспрецедентное число), которые раскроют давно похороненные секреты мафиозного клана.





Процесс направлен только на одну группу «Ндрангеты» – семью Манкузо и ее «филиалы». На недавних слушаниях потребовалось три часа просто на то, чтобы прочитать имена обвиняемых. Среди них босс - Луиджи Манкузо по прозвищу «Дядя», который провел в тюрьме почти 20 лет.





Суд призвано показать силу государства в борьбе с «Ндрангетой», которая контролирует наркотрафик в Европу.





Обвинение представляет прокурор Никола Граттери, который широко известен в Италии как борец с мафией. Он живет под охраной полиции уже более 30 лет.





Примечательно, что Граттери – выходец из Калабрии, в детстве играл в футбол со многими их тех, кого спустя десятилетия упек в тюрьму.





Калабрия – самая бедная провинция Италии, влияние мафиозных структур там традиционно очень сильно.





Война с мафией в Италии