В материалах дела — события 10 августа прошлого года. В тот день в Минске проходила акция, участие в которой приняли люди, несогласные с официальными результатами президентских выборов, состоявшихся накануне.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Минска вечером 10 августа осужденный принял участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое проходило на проспекте Победителей в Минске.





Находясь у дома 19 обвиняемый применил "насилие" к милиционеру, который в тот момент "пресекал противоправные действия" других граждан.

В частности, он нанес потерпевшему три удара кулаком в лицо и удар ногой в паховую область, а также пытался нанести еще один удар рукой в голову, чтобы "воспрепятствовать его законной деятельности" и из "мести" за ее выполнение.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме.

С учетом представленных гособвинителем доказательств, в том числе видеозаписи, на которой отображены обстоятельства противоправных действий, суд Ленинского района г.Минска постановил в отношении молодого человека обвинительный приговор.

На основании ст.364 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему в качестве наказания назначено лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.





Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.