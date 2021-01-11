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Неприкасаемые: парень получил 2,5 года колонии за то, что ударил омоновца

В суде Ленинского района Минска прозвучал приговор в отношении 20-летнего минчанина.

 
В материалах дела —  события 10 августа прошлого года.  В тот день в Минске проходила акция, участие в которой приняли люди, несогласные с официальными результатами президентских выборов, состоявшихся накануне.
 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Минска вечером 10 августа осужденный принял участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое проходило на проспекте Победителей в Минске. 

Находясь у дома 19  обвиняемый применил "насилие" к милиционеру, который в тот момент "пресекал противоправные действия" других граждан. 
 
В частности, он нанес потерпевшему три удара кулаком в лицо и удар ногой в паховую область, а также пытался нанести еще один удар рукой в голову, чтобы "воспрепятствовать его законной деятельности" и из "мести" за ее выполнение. 
 
Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. 
 
С учетом представленных гособвинителем доказательств, в том числе видеозаписи, на которой отображены обстоятельства противоправных действий, суд Ленинского района г.Минска постановил в отношении  молодого человека обвинительный приговор. 
 
На основании ст.364 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему в качестве наказания назначено лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. 

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.
 
Источник: blizko.by
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