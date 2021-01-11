Скончался на месте: в Барановичах 19-летний парень выпал из окна 9 этажа
В Барановичах 19-летний парень погиб, выпав из окна 9 этажа
Трагический случай произошел утром 10 января в микрорайоне Боровки. Молодой человек упал из окна своей квартиры, которая находится на 9 этаже многоэтажного дома.
От полученных при падении травм парень скончался на месте происшествия. Известно, что погибший постоянно проживал в Барановичах.
Как сообщил «НК» Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области, во время осмотра признаков совершения противоправных действий в отношении погибшего молодого человека обнаружено не было.
По факту случившегося Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Источник: nashkraj.by
17:12 11/01/2021
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