И снова коронавирус? В 59 лет умерла главврач детской поликлиники в Бресте
8 января 2021 года ушла из жизни главный врач Брестской городской детской поликлиники №1 Татьяна Авдейчук. В марте этого года ей исполнилось бы 60 лет.
Еще до начала учебы в Гродненском мединституте Татьяна Федоровна работала санитаркой родильного отделения Пружанской ЦРБ.
После окончания в 1985 году мединститута по специальности «Педиатрия» работала в Оршанской медико-санитарной части Оршанского льнокомбината.
В декабре 1985 года перевелась в Брестскую областную детскую больницу на должность врача-интерна.
С 25 января 2002 г. Татьяна Федоровна возглавила учреждение здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника №1», передает city-brest.gov.by.
Поскольку о причине смерти не сообщается, можно предположить, что медик умерла от коронавируса, поскольку только эту причину не афишируют власти, особенно, когда это касается медиков.
По неофициальным данным, в Беларуси от коронавируса уже умерли более 115 медиков!
"Белорусский партизан"
16:38 11/01/2021
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