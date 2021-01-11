



Еще до начала учебы в Гродненском мединституте Татьяна Федоровна работала санитаркой родильного отделения Пружанской ЦРБ.





После окончания в 1985 году мединститута по специальности «Педиатрия» работала в Оршанской медико-санитарной части Оршанского льнокомбината.





В декабре 1985 года перевелась в Брестскую областную детскую больницу на должность врача-интерна.





С 25 января 2002 г. Татьяна Федоровна возглавила учреждение здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника №1», передает city-brest.gov.by





Поскольку о причине смерти не сообщается, можно предположить, что медик умерла от коронавируса, поскольку только эту причину не афишируют власти, особенно, когда это касается медиков.





По неофициальным данным, в Беларуси от коронавируса уже умерли более 115 медиков!