Шок! Арктический воздух несет в Беларусь жуткий холод





Атмосферные фронты с Западной Европы в ближайшие дни принесут усиление осадков в виде снега и мокрого снега. А с 15-17 января арктический воздух принесет сильное похолодание. В ночные часы по северо-востоку температура воздуха будет местами 20-25 градусов мороза.





Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.





В свою очередь, начальник отдела изменений климата Белгидромета Наталья Клевец отметила, что 2020 год в Беларуси был аномально теплым.





"Такой теплый год в Беларуси был первым за всю историю метеонаблюдений", – сказала Клевец.





По ее словам, был побит рекорд по температуре 2019 года. Таким образом, 2020-й и 2019-й два года подряд были с рекордными показателями.





Также специалист добавила, что средняя температура в 2020 году была выше нормы почти на три градуса. Выдалась аномально теплой в прошлом году и зима.





Ни разу в истории метеонаблюдений

"Такой зимы не было ни разу в Беларуси. (...) Все три зимних месяца были аномально теплыми. Средняя температура в январе и феврале была положительной", – отметила климатолог.





Она также сообщила, что весна-2020 в Беларуси была близка к климатической норме.





"Март был самым теплым весеннем месяцем, апрель был холоднее обычного, и май был холодным. Такой холодный май был у нас более 20 лет назад", – отметила климатолог.





Она также рассказала, что лето-2020 выдалось теплым, в июне-июле-августе температура была выше средней климатической нормы. Такой же выдалась и осень.





"Осень в прошлом году была очень теплой: на 3 градуса выше климатической нормы. Такой теплой осени в Беларуси не было ни разу за всю историю метеонаблюдений", – отметила специалист.







