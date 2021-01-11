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"Наконец-то у меня COVID-19": радость подруги Маска возмутила фанатов

32-летняя канадская певица Граймс заболела COVID-19: возлюбленная Илона Маска призналась, что крайне довольна тем, что вирус добрался и до нее.

Сейчас она находится на карантине в своем доме в Лос-Анджелесе. Новоиспеченная мать не переживает по поводу своего заболевания и даже радуется поставленному диагнозу.

Заразившаяся COVID-19 Граймс рассказала о своем самочувствии и шокировала поклонников: певица призналась, что наконец дождалась "того самого" момента.

"Наконец-то у меня COVID-19. Прозвучит странно, но я наслаждаюсь болезнью", – отметила она.

Смущенные пользователи соцсетей резко отреагировали на "радостное" известие подруги Маска. Кто-то открыто осудил звезду за "наслаждение", а некоторые обвинили в неуважительном отношении к тем, кто тяжело переносит болезнь.

"Она наслаждается, а кто-то погибает"; "Замечательно, что у вас все хорошо. Но не стоит говорить о смертельном вирусе таким образом"; "Илон тоже счастлив?" – прокомментировали фанаты.

Напомним, что певица и основатель Tesla стали родителями в 2020 году. И хотя Граймс не рассказала, заразились ли ее избранник и сын, судя по ее настроению, ее семье ничего не угрожает.
Источник: sputnik.by
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