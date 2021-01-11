Сейчас она находится на карантине в своем доме в Лос-Анджелесе. Новоиспеченная мать не переживает по поводу своего заболевания и даже радуется поставленному диагнозу.





Заразившаяся COVID-19 Граймс рассказала о своем самочувствии и шокировала поклонников: певица призналась, что наконец дождалась "того самого" момента.





"Наконец-то у меня COVID-19. Прозвучит странно, но я наслаждаюсь болезнью", – отметила она.





Смущенные пользователи соцсетей резко отреагировали на "радостное" известие подруги Маска. Кто-то открыто осудил звезду за "наслаждение", а некоторые обвинили в неуважительном отношении к тем, кто тяжело переносит болезнь.





"Она наслаждается, а кто-то погибает"; "Замечательно, что у вас все хорошо. Но не стоит говорить о смертельном вирусе таким образом"; "Илон тоже счастлив?" – прокомментировали фанаты.





Напомним, что певица и основатель Tesla стали родителями в 2020 году. И хотя Граймс не рассказала, заразились ли ее избранник и сын, судя по ее настроению, ее семье ничего не угрожает.







