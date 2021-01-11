"Британский" штамм коронавируса уже в России
«Британский» штамм коронавируса нашли у россиянина.
У вернувшегося из Великобритании россиянина обнаружили «британский» штамм коронавируса, сказала главный санитарный врач этой страны Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».
Штамм был выявлен в результате обследования россиян, которые вернулись из Великобритании.
Попова заметила, что у мужчины нет никаких симптомом.
«Он уже не выделяет этот вирус», - сказала она.
В декабре власти Великобритании заявили, что в стране выявлен новый штамм коронавируса. Отмечалось, что новый штамм может быть гораздо заразнее, однако более опасным не является.
10:54 11/01/2021
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