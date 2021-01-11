Будет ли третья волна COVID-19 в Беларуси? А сейчас ждем грипп

Главврач рассказала о наблюдающемся «некотором снижении числа новых случаев», но плато было высокое, оно будет длительным.





Быстрого снижения не будет, но рано или поздно инфекция пойдет на спад.





Соколова пояснила, что это закон эпидемиологии.





Главврач ответила на вопрос о вероятности третьей волны коронавируса.





Говорят, что есть. Будем ждать, что она будет не такая, – рассказала Соколова в эфире СТВ.





Сейчас одним из главных вопросов остается грипп.









Он придет, как заметила медики, многое будет зависит от населения, насколько люди услышали рекомендации врачей привиться от гриппа, насколько грипп вытеснит или будет рядом с ковидом.





Сейчас это сложно прогнозировать. Прогнозы по гриппу – конец января-февраль.





Насколько это будет сильная волна заболеваемости, зависит во многом от уровня вакцинации граждан, погодных условий, других факторов.





Соколова пояснила, что в этом году медики отмечают снижение вирусных инфекций.





Может, COVID-19 вытеснил, так бывает, – отметила она.



