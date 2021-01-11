COVID-19 в мире: число заражений превысило 90 млн

Число выявленных с начала пандемии заражений коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 90 млн 279 тыс. 44 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.





В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.









Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 22 млн 406 тыс. 747 инфицированных COVID-19, зафиксировано 372 тыс. 428 летальных исходов, излечились более 13 млн человек.





Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 466 тыс. 595, число скончавшихся - до 151 тыс. 160, поправились более 10 млн человек, пишет interfax.by





Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 105 тыс. 790 заболевших, из них умерли 203 тыс. 100 человек, вылечились более 7,2 млн.





По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 249,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 154 человека, Индии - 109, Бразилии - 952.



