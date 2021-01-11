«Плато было высокое, снижение не будет быстрым». Врач рассказала, почему белорусским детям пока не будут делать прививки от COVID-19
Главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы Минска Марина Соколова рассказала о возрастных ограничениях на российскую вакцину.
«Плато было высокое, снижение не будет быстрым». Врач рассказала, почему белорусским детям пока не будут делать прививки от COVID-19
«Понимаете, вакцины делались так быстро, что сначала все-таки взрослые. Отдельное разрешение на детей будет потом», — объяснила причину отказа от вакцинации детей Соколова.
По словам врача, большинство детей болеют коронавирусом в легкой форме, но есть и тяжелые случаи.
Она добавила, что дети, которые попадают в больницы, как правило, имеют сопутствующие заболевания — онкология, болезни сердца, пишут Naviny.by.
«Плато было высокое, оно будет длительным, снижение не будет быстрым», — прокомментировала снижение заболеваемости Марина Соколова.
Напомним, в Беларуси начинается вакцинация от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Первую партию доставили 29 декабря.
09:44 11/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение