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«Плато было высокое, снижение не будет быстрым». Врач рассказала, почему белорусским детям пока не будут делать прививки от COVID-19

Главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы Минска Марина Соколова рассказала о возрастных ограничениях на российскую вакцину.


«Плато было высокое, снижение не будет быстрым». Врач рассказала, почему белорусским детям пока не будут делать прививки от COVID-19

«Понимаете, вакцины делались так быстро, что сначала все-таки взрослые. Отдельное разрешение на детей будет потом», — объяснила причину отказа от вакцинации детей Соколова.

По словам врача, большинство детей болеют коронавирусом в легкой форме, но есть и тяжелые случаи.

Она добавила, что дети, которые попадают в больницы, как правило, имеют сопутствующие заболевания — онкология, болезни сердца, пишут Naviny.by.

«Плато было высокое, оно будет длительным, снижение не будет быстрым», — прокомментировала снижение заболеваемости Марина Соколова.

Напомним, в Беларуси начинается вакцинация от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Первую партию доставили 29 декабря.
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