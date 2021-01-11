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В стране для жизни. Генпрокурор: тот, кто поднял руку на силовика, поднимает руку на государство

В суды Беларуси направлено 259 дел по "массовым беспорядкам" в отношении 309 лиц. Из них 141 уголовное дело уже рассмотрено. Большинство получили "максимальное наказание", сообщает телеканал "Беларусь 1".

"Это позиция, это право прокурора. Мы это право заявляем и его реализуем, — говорит генпрокурор Андрей Швед. — Тот, кто поднял руку на должностное лицо правоохранительного органа... поднимает руку на государство, и государство просто обязано реагировать на эти вызовы".

фото: radiokp.ru


По словам Шведа, судами рассмотрено уже более 200 уголовных дел, возбужденных в отношении протестующих. При этом он ничего не сказал об отсутствии уголовных дел в отношении силовиков, которые превышали свои полномочия — избивали, пытали задержанных на мирных акциях протеста, пишет .
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