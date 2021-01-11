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Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2020 года

По версии Национального общества кинокритиков США драма "Земля кочевников" Хлои Чжао стала главным фильмом 2020 года.



Как передает РИА Новости, об этом сообщает Los Angeles Times.

Лента подтвердила свой триумф и в других номинациях. Чжао признана победителем в номинации "Лучший режиссер". А обладательница двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд отмечена в номинации "Лучшая актриса".

Макдорманд исполнила роль безработной Ферн, которая вынуждена кочевать по стране в фургоне в поисках денег и крыши над головой.

В основу сценария Хлои Чжао легла книга Джессики Брудер "Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке".

В сентябре прошлого года "Земля кочевников" получила "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. Мировая премьера ленты намечена на февраль, а в России картину можно будет посмотреть с 25 марта.

Кроме того, награды за лучшую актерскую игру получили Делрой Линдо ("Пятеро одной крови"), Мария Бакалова ("Борат-2") и Пол Рэйси ("Звук металла"). Приз за лучший сценарий получила Элиза Хиттман за драму "Никогда, редко, иногда, всегда".

Лучшим иностранным фильмом стал "Коллектив" (Румыния). Лучший документальный фильм — "Время" Гарретта Брэдли.
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