"Как только нормативно-правовой акт будет подписан, мы, конечно, сообщим в средствах массовой информации о точной дате выдачи, но мы предполагаем, что это будет первое полугодие, однозначно", - цитируе т interfax.by





При этом представитель ведомства уточнил, что одномоментной замены ныне действующих паспортов не будет.





"Не надо даже после даты объявления вступления в силу нормативно-правового акта, регламентирующего выдачу, будет бежать в подразделение по гражданству и миграции получать биометрические документы. Так как ныне действующий паспорт будет действовать до срока его окончания", - отметил Хрищенович.





Он подчеркнул, что все подразделения по гражданству и миграции по всей стране полностью готовы к выдаче новых документов.





"Они получили высококачественное оборудование для сбора биометрических данных и также для выдачи биометрических документов. Все это оборудование прошло опытную эксплуатацию, тестирование и полностью готово", - сообщил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции.





Граждане Беларуси будут получать идентификационную карту, которая будет действовать внутри страны. Карта будет выдаваться с 14 лет в обязательном порядке, детям младшего возраста - по желанию родителей. Для того, чтобы выезжать за границу, нужно будет получать биометрический паспорт.







