Сильный мороз идет в Беларусь





Об этом сообщает Белгидрометцентр.





В воскресенье в Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура воздуха -4..-6°C. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.





В Витебске – минус 5-7°C, в Гомеле и Гродно – минус 2-4°C, в Могилеве – минус 4-6°C. Ожидаемо теплее в Бресте – до минус 2°C.





В понедельник, 11 января, в стране ночью температура воздуха упадет - 12°C по северо-востоку, а при прояснениях до -15°C. Днем ожидается -1…-8°C.





Во вторник и среду на территории почти всей страны прогнозируют снег и мороз ночью до 10°C, днем – до -7°C. В четверг – ночью до -13°C и днем до -7°C, в пятницу соответственно от -15°C до -9°C.





Пресс-служба Белгидромета предупреждает об опасной ситуации на дорогах: сохраняется гололедица.