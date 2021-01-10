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Сильный мороз идет в Беларусь

Морозная облачная погода ожидается в Беларуси с 11 по 17 января. Температура воздуха будет особенно снижаться по ночам и достигать временами 15 градусов мороза.


Об этом сообщает Белгидрометцентр.

В воскресенье в Минске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура воздуха -4..-6°C. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

В Витебске – минус 5-7°C, в Гомеле и Гродно – минус 2-4°C, в Могилеве – минус 4-6°C. Ожидаемо теплее в Бресте – до минус 2°C.

В понедельник, 11 января, в стране ночью температура воздуха упадет - 12°C по северо-востоку, а при прояснениях до -15°C. Днем ожидается -1…-8°C.

Во вторник и среду на территории почти всей страны прогнозируют снег и мороз ночью до 10°C, днем – до -7°C. В четверг – ночью до -13°C и днем до -7°C, в пятницу соответственно от -15°C до -9°C.

Пресс-служба Белгидромета предупреждает об опасной ситуации на дорогах: сохраняется гололедица.
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