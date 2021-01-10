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От коронавируса скончался личный врач Папы Римского

От осложнений на фоне коронавируса умер личный врач понтифика Фабрицио Соккорси. 78-летний мужчина имел онкологическую патологию и накануне был госпитализирован в больницу Gemelli. Об этом 9 января сообщили на сайте Префектуры Папского дома.


Папа Франциск выбрал его своим личным врачом в 2015 году. Соккорси родился 2 февраля 1942 года в Риме. В 1968 году он окончил университет Римский университет Ла Сапиенца по специальности "Медицина и хирургия". Работал на разных должностях в отделениях гепатологии, болезней печени, пищеварительной системы и питания, а также - внутренней и специальной медицины больницы Сан-Камилло Форланини в Риме.

Преподавал иммунологию в больничной медицинской школе Рима и региона Лацио, на кафедре  клинической медицины и фармакологии на факультете медицины и хирургии университета.

Фабрицио Соккорси опубликовал более сотни научных публикаций. Он также был консультантом Управления здравоохранения и гигиены Ватикана и экспертом в медицинской консультации Конгрегация по канонизации святых.

В 2017 года он потерял дочь Кристиану, которая преждевременно скончалась после продолжительной болезни.
KP.ua
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