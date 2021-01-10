От коронавируса скончался личный врач Папы Римского





Папа Франциск выбрал его своим личным врачом в 2015 году. Соккорси родился 2 февраля 1942 года в Риме. В 1968 году он окончил университет Римский университет Ла Сапиенца по специальности "Медицина и хирургия". Работал на разных должностях в отделениях гепатологии, болезней печени, пищеварительной системы и питания, а также - внутренней и специальной медицины больницы Сан-Камилло Форланини в Риме.





Преподавал иммунологию в больничной медицинской школе Рима и региона Лацио, на кафедре клинической медицины и фармакологии на факультете медицины и хирургии университета.





Фабрицио Соккорси опубликовал более сотни научных публикаций. Он также был консультантом Управления здравоохранения и гигиены Ватикана и экспертом в медицинской консультации Конгрегация по канонизации святых.





В 2017 года он потерял дочь Кристиану, которая преждевременно скончалась после продолжительной болезни.



