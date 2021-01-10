Пьянеет с первой рюмки? Лукашенко рассказал, почему не пьет









Отвечая на вопрос, что предпочитает: самогон или водку, белорусский лидер ответил: "ни то, ни другое, в силу особенностей своего организма".





"У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь, это наследство от матери, я практически человек непьющий", – сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".





При этом Александр Лукашенко пояснил, что есть два случая, когда он может выпить алкоголь: "Когда мы собираемся, президенты. Ты же не будешь там из себя строить непьющего, скажем так. Поэтому приходится иногда немножко выпить".





"И второй случай – если ты находишься в женском коллективе, тоже не будешь святым казаться".



