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Пьянеет с первой рюмки? Лукашенко рассказал, почему не пьет

В телевизионном интервью Александр Лукашенко признался, что не переносит алкоголь в силу наследственности от своей матери.



Отвечая на вопрос, что предпочитает: самогон или водку, белорусский лидер ответил: "ни то, ни другое, в силу особенностей своего организма".

"У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь, это наследство от матери, я практически человек непьющий", – сказал он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

При этом Александр Лукашенко пояснил, что есть два случая, когда он может выпить алкоголь: "Когда мы собираемся, президенты. Ты же не будешь там из себя строить непьющего, скажем так. Поэтому приходится иногда немножко выпить".

"И второй случай – если ты находишься в женском коллективе, тоже не будешь святым казаться".
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