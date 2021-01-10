МЧС рекомендует очищать крыши от снега во избежание несчастных случаев
МЧС дало рекомендации для предупреждения несчастных случаев при плохих погодных условиях..
Ветхость строительных конструкций, усугубленная снеговой нагрузкой, нередко приводит к обрушению кровли. В МЧС рекомендуют провести вынужденный ремонт: укрепить стропильную систему кровель, очистить их от снеговой нагрузки. При необходимости следует помочь сделать это своим престарелым родственникам, соседям. В ведомстве также напомнили об опасности хождения под крышами, карнизами, балконами домов и строений.
15:11 10/01/2021
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