Мужчина, ударивший медика: Я за президента, был пьян, теперь стыдно





Говорит, 5 января находился в Бресте, был пьян, «упал на остановке, разбил голову».





— Ко мне подошли два омоновца — вежливые ребята, вызвали скорую помощь.





Так мужчина попал в приемное отделение больницы.





— А у меня такая политика — я за нынешнюю власть, за президента. Чего им не хватает? (Протестующим. — Прим.). Нормально же живем!





Мужчина знает о протестах медиков в Беларуси, этим явлением он не доволен. Рассказал, что в приемном отделении стал говорить сотрудникам скорой помощи, что он думает об этом и о Лукашенко — чтобы самого не приняли за протестующего.





— Они (медики. — Прим. ) мне сказали: «За кого ты, за кого?». И стали меня тузать, один взял за шею! Если бы они меня не потузали, я б никого не ударил!





Что вкладывает мужчина в слово «тузать», подробнее узнать не удалось.





После конфликта, который попал на видео, в больнице Николаю оказали помощь.





— Обработали рану, обследовали и отпустили. На второй день мне позвонил участковый и сказал, что нужно встретиться.





О том, что видео с его поведением уже широко разошлось в соцсетях, мужчина знает.





— Мне, конечно, стыдно, неудобно, но уже как есть.





Напоследок он добавил, что своих политических убеждений продолжит придерживаться.



