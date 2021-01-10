Мужчина, ударивший медика: Я за президента, был пьян, теперь стыдно
TUT.BY разыскал мужчину, ударившего врача в брестской больнице. Это Николай, ему 55 лет, живет в Брестском районе, работает водителем школьного автобуса. Он согласился изложить свою версию событий.
Говорит, 5 января находился в Бресте, был пьян, «упал на остановке, разбил голову».
— Ко мне подошли два омоновца — вежливые ребята, вызвали скорую помощь.
Так мужчина попал в приемное отделение больницы.
— А у меня такая политика — я за нынешнюю власть, за президента. Чего им не хватает? (Протестующим. — Прим.). Нормально же живем!
Мужчина знает о протестах медиков в Беларуси, этим явлением он не доволен. Рассказал, что в приемном отделении стал говорить сотрудникам скорой помощи, что он думает об этом и о Лукашенко — чтобы самого не приняли за протестующего.
— Они (медики. — Прим. ) мне сказали: «За кого ты, за кого?». И стали меня тузать, один взял за шею! Если бы они меня не потузали, я б никого не ударил!
Что вкладывает мужчина в слово «тузать», подробнее узнать не удалось.
После конфликта, который попал на видео, в больнице Николаю оказали помощь.
— Обработали рану, обследовали и отпустили. На второй день мне позвонил участковый и сказал, что нужно встретиться.
О том, что видео с его поведением уже широко разошлось в соцсетях, мужчина знает.
— Мне, конечно, стыдно, неудобно, но уже как есть.
Напоследок он добавил, что своих политических убеждений продолжит придерживаться.
13:15 10/01/2021
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