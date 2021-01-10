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В Литве скандал с вакцинацией. Делом займется Служба спецрасследований

Служба спецрасследований (ССР) проведет расследование процесса организации вакцинации от COVID-19, об этом BNS информировала пресс-секретарь службы Рената Кеблене.


«ССР оценивает случаи вакцинации от COVID-19 лиц, которые не были в приоритетном списке, как риск проявления коррупции, поэтому решила провести расследование», — сказала Кеблене.

ССР будет проверять, не было ли риска коррупции при составлении списка приоритетов в вопросе вакцинации; обновления списков, если были случаи отказа; фиксации привитых; были ли привитые в списках, составленных Минздравом.

Напомним, что с конца декабря в Литве от ковида прививают врачей. Практически сразу стала поступать информация о том, что нередко прививают врачей, которые напрямую с ковидными больными не работают.

В среду на заседании парламентского Комитета по вопросам здравоохранения его председатель Антанас Матулас сказал, что поступило около 60 жалоб в связи с непропорциональным распределением вакцины. Сообщалось и о вакцинации нескольких врачей-преподавателей, которые пока даже не работают в Жальгирисской стоматологической клинике. 9 января сообщалось о вакцинации членов семьи главы шилальской компании Ambulansas, которая управляет городской станцией скорой помощи.

Президент Гитанас Науседа также отреагировал на скандалы, связанные с вакцинацией без очереди. В понедельник президент намерен обсудить ситуацию с премьер-министром Ингридой Шимоните и министром здравоохранения Арунасом Дулькисом. Он сказал, что требует ясного и подробного порядка вакцинации. Шимоните уверяет, что в данном случае вся ответственность лежит на главах медучреждений. По данным Департамента статистики за 9 января, в Литве от ковида привили почти 22 200 человек. Консерваторы обратились в Генпрокуратуру Литвы с просьбой расследовать случаи злоупотребления.
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