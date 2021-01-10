В Индонезии нашли останки пассажиров и обломки разбившегося самолета













Об этом сообщает Associated Press.





"Мы получили отчет от команды водолазов, в котором указано, что видимость в воде была приемлемой, что сделало возможным выявление ряда фрагментов самолета", - сообщил командующий вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто.

Пока непонятно, что стало причиной аварии. Местные рыбаки, находившиеся 9 января на север от побережья Джакарты, сообщили, что слышали взрыв около 14:30 по местному времени в субботу.





На борту было 62 человека, среди которых семь детей и трое младенцев. В результате происшествия никто не выжил.



