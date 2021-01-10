За сутки упавшие деревья повредили четыре авто в Минске

Минувшим днем, 9 января, подразделения МЧС Беларуси привлекались 29 раз для распиловки аварийных деревьев. В результате их падения в Минске было повреждено четыре легковых автомобиля. Также спасатели извлекли из снежных заносов 10 транспортных средств. Пострадавших нет.