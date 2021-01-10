















Всего в момент ДТП в машине находились 16 человек, все граждане Беларуси. По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие выбранной скорости условиям движения, водитель не пострадал. ДТП произошло на 43-м км трассы «Брянск — Новозыбков».



