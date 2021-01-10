Под Брянском микроавтобус с белорусами вылетел в кювет — семеро пострадавших
Семь человек госпитализировали после съезда в кювет микроавтобуса из Беларуси, сообщили ТАСС в субботу, 9 января, в Выгоничской центральной районной больнице (Брянская область). Все пострадавшие — молодые мужчины.
Всего в момент ДТП в машине находились 16 человек, все граждане Беларуси. По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие выбранной скорости условиям движения, водитель не пострадал. ДТП произошло на 43-м км трассы «Брянск — Новозыбков».
11:41 10/01/2021
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