Помните аварию в переходе у Комаровки? Водитель Infiniti был трезв
В результате аварии у Комаровского рынка никто не пострадал. Водитель Infiniti, который влетел в подземный переход, в момент ДТП был трезв.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Авария произошла из-за того, что водитель не учел погодные условия. 42-летний мужчина ехал по ул. В. Хоружей со стороны ул. Богдановича, и, поворачивая налево, на ул. Куйбышева, не справился с управлением – въехал в подземный переход.
18:38 09/01/2021
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