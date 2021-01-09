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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Помните аварию в переходе у Комаровки? Водитель Infiniti был трезв

В результате аварии у Комаровского рынка никто не пострадал. Водитель Infiniti, который влетел в подземный переход, в момент ДТП был трезв.

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