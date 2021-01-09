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В Петербурге из института РАН украли почти 30 археологических находок

Из Института истории материальной культуры Российской академии наук (РАН) в Санкт-Петербурге украли 26 древних артефактов. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Монета с раскопок института в Ивангородской крепости

Заявление о краже археологических находок поступило в полицию накануне. По предварительной информации, неизвестный в период с 3 по 5 января сломал навесные замки и проник сначала в подвал здания, а затем в один из кабинетов. На месте преступления были обнаружены следы рук, обуви и биоматериалы предполагаемого преступника.

Источник агентства отметил, здание института на Дворцовой набережной не оборудовано системами видеонаблюдения и сигнализации. Специалисты устанавливают историческую ценность и стоимость похищенного. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.
На звонки корреспондента сайта Север.Реалии в Институте истории материальной культуры РАН и региональном МВД не ответили.

Ранее стало известно о пропаже из филиала архива РАН в Петербурге отделённого от рукописи фрагмента оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I, датированной XII веком. По одной из версий, элемент ценного документа мог быть случайно уничтожен ворами, которые в конце декабря проникли в институт и украли технику.
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