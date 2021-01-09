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"Иностранные компании хотели предоставить нам вакцины для тестирования их на иранском народе. Но министерство здравоохранения страны предотвратило это. Наши люди не будут тестирующим устройством для компаний - производителей вакцин", - приводит слова Хасана Роухани агентство Reuters. Оно отметило, что президент не назвал компании, вакцины которых оказались под запретом.





Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 8 января объявил о запрете на импорт в исламскую республику вакцин от коронавируса из США и Великобритании. Он подчеркнул, что не доверяет разработанным в США и Соединенном Королевстве препаратам, отметив, что западные державы "в некоторых случаях хотят испытать вакцину на других народах". Иранский лидер также заявил, что республика готова закупить вакцину в тех странах, к которым в Тегеране испытывают доверие, не уточнив, о ком именно идет речь.





29 декабря агентство Tasnim информировало, что в Иране началась первая фаза испытаний на добровольцах иранской вакцины от коронавируса. По данным агентства, испытания проходят в Тегеране, во время первой фазы тестирования инъекции будут сделаны 56 добровольцам. Всего было подано около 60 тыс. заявок.





22 декабря заместитель председателя Меджлиса (парламента) Ирана Амир Хосейн Казизаде Хашеми на встрече с представителями российских СМИ заявил, что Иран и Россия ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству вакцины от коронавируса. 5 января в посольстве исламской республики в Москве сообщили ТАСС, что Иран и Россия согласовывают дату очной встречи по вопросу сотрудничества в области производства вакцины. В диппредставительстве указали, что в ней, скорее всего, будут принимать участие заместители министров здравоохранения двух стран.



