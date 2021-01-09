Свидетеля по делу избитого ОМОНом таксиста в Гродно будут судить

Прокуратура Гродно направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, которому инкриминировано применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. Об этом БЕЛТА сообщил и в службе информации прокуратуры Гродненской области.





Как установлено, мужчина в вечернее время 11 августа 2020 года находился на пл.Декабристов в Гродно в автомобиле Skoda Rapid - водитель в этот день совершил противоправное деяние и пытался скрыться.





"Обвиняемый не подчинился правомерным требованиям милиционеров о разблокировке дверей и выходе из машины. А при принудительном извлечении и задержании применил насилие к сотруднику УВД Гродненского облисполкома: умышлено нанес ему не менее 6 ударов руками и ногами в область туловища, верхних и нижних конечностей. В результате этого потерпевшему причинены менее тяжкие телесные повреждения", - рассказали в прокуратуре.





Сумма выплаченного денежного довольствия сотруднику милиции за период его временной нетрудоспособности составила более Br1500. В целях возмещения причиненного ущерба прокуратура Гродно предъявила в суд в порядке гражданского судопроизводства исковое заявление. На имущество обвиняемого наложен арест.





После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ст.364 Уголовного кодекса. Уголовное дело находилось в производстве Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета.





Ранее избранную к жителю Гродно меру пресечения (подписка о невыезде и надлежащее поведение) прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.



