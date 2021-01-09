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"Угрожали, что заберут ребенка", - тракторист, сказавший правду Лукашенко, попросил политического убежища в Латвии

Механизатор Евгений Васильков из Хойникского района после преследования властей с семьей уехал из Беларуси.

"Угрожали, что заберут ребенка", - тракторист, сказавший правду Лукашенко, попросил политического убежища в Латвии
Тракторист-блогер Евгений Васильков рассказал Свободе о причинах своего отъезда в Латвию. Там он попросил политического убежища.

Уезжать из Беларуси он не хотел.

"Но у меня не было выбора... Милиция составила протокол за экстремизм. Угрожали мне за то, что я снимаю ролики про бардак в Хойникском районе. Милиционеры сказали, что из-за такой деятельности у нас могут забрать ребенка, который мы усыновили, так как она сирота, и ей нет еще и пяти лет», — рассказал Евгений Васильков.

В Латвии он получил поддержку - и от властей, и от белорусской диаспоры.

"Условия здесь нормальные, не пропадем, я думаю. Здесь, в Латвии, встретился с такими людьми, не то, что я тракторист, а режиссеры, спортсмены, адвокаты, люди, которые уехали с детьми... Надеюсь, что смогу вернуться домой, хотя так вижу, что все затянулось"» - добавил Евгений.

Осенью 2020 года Евгений Васильков из-за политики отсидел «сутки», потерял работу. После выборов он участвовал в акциях протеста в Хойниках.

Евгений Васильков жил в деревне вить Хойникского района, работал трактористом. Широкую общественность он приобрел после ролика, в котором рассуждал о нечестных выборах с точки зрения сельчанина. Вот этот знаменитый ролик.




И реакция последовала - 3 августа его задержала милиция за "неподчинение".

Евгений получил по решению суда 10 суток ареста. Этот арест вызвал резонанс. Люди начали акцию помощи семье тракториста-перечисляли деньги, передавали вещи для детей.

Позже Евгений потерял работу. 

В последних роликах автор блогов сосредоточился на бесхозяйственности и прозябающих деревнях в Хойникском районе.
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