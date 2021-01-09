В Вороновском районе из озера извлекли мужчину - жив курилка
Гибелью едва не закончился для мужчины поход на озеро в Вороновском районе Гродненской области.
Инцидент произошел в пятницу вечером, 8 января 2021 года. В этот день в 17 часов 20 минут очевидец произошедшего связался с МЧС и рассказал, что в озере Валицкого около деревни Парубишки тонет человек.
Как рассказали в пресс-службе министерства, наиболее вероятно, что гражданин приехал на данный водоем с целью порыбачить, пишет belnovosti.by
При ловле рыбы на расстоянии 30 метров от берега лед толщиной 4 сантиметра треснул и человек провалился в воду, – проинформировали в ведомстве.
К счастью, недалеко были рыбаки, которые подали попавшему в беду мужчине палку. За нее он держался до прибытия спасателей.
Работники МЧС извлекли мужчину из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшего (у него диагностировали переохлаждение) в реанимационное отделение больницы.
Фото: МЧС
14:22 09/01/2021
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