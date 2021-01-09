







Инцидент произошел в начале недели у села Аладишкес Варенского района. Сотрудники погранслужбы заметили, как три человека с белорусской стороны достигли границы с Литвой в лесной местности, перешли ее и направились вглубь страны.





Подозреваемых задержали. Мужчина и двое подростков немного говорили по-русски, они представились гражданами Таджикистана, отцом и сыновьями. При себе у них были копии паспортов своей страны.





Иностранцы ходатайствовали о предоставлении убежища в Литве. Пограничники доставили их на контрольно-пропускной пункт “Шальчининкай”, где есть специальные помещения для тех, кто просит убежища.





Офицеры миграционного отдела Варенской пограничной службы VSAT приступили к первоначальным действиям по процедуре предоставления убежища. О просьбе иностранцев сообщили в Департамент миграции, который занимается рассмотрением таких заявлений.





Сообщается, что иностранных граждан проверят на коронавирус, после чего будет принято решение об их дальнейшем размещении.





Но что будет с белорусскими пограничниками, которые нарушителей "зеванули"?..



