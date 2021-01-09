+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Граница на замке? Трое граждан Таджикистана сумели незаконно пробраться из Беларуси в Литву и попросить убежище

В Шальчининкайском районе задержали трех подозреваемых граждан Таджикистана, незаконно попавших в Литву из Беларуси, сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на Службу охраны государственной границы (VSAT).



Инцидент произошел в начале недели у села Аладишкес Варенского района. Сотрудники погранслужбы заметили, как три человека с белорусской стороны достигли границы с Литвой в лесной местности, перешли ее и направились вглубь страны.

Подозреваемых задержали. Мужчина и двое подростков немного говорили по-русски, они представились гражданами Таджикистана, отцом и сыновьями. При себе у них были копии паспортов своей страны.

Иностранцы ходатайствовали о предоставлении убежища в Литве. Пограничники доставили их на контрольно-пропускной пункт “Шальчининкай”, где есть специальные помещения для тех, кто просит убежища.

Офицеры миграционного отдела Варенской пограничной службы VSAT приступили к первоначальным действиям по процедуре предоставления убежища. О просьбе иностранцев сообщили в Департамент миграции, который занимается рассмотрением таких заявлений.

Сообщается, что иностранных граждан проверят на коронавирус, после чего будет принято решение об их дальнейшем размещении.

Но что будет с белорусскими пограничниками, которые нарушителей "зеванули"?..
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]