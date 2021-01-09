Прогноз: К 2100 году население Беларуси уменьшится до 4 млн человек

Ученые, основываясь на статистике и многолетнем научном анализе, предположили, как будут жить в будущем и что чувствуют уже сейчас жители Беларуси. Ресурс tut.by собрал самые интересные факты о белорусах, которые попадали в различные подборки исследователей по всему миру.





Уже к 2100 году в Беларуси более чем в два раза сократиться население. В стране будут жить всего 3 миллиона 960 тысяч человек, считают исследователи проекта The Lancet.





При этом на 2017-ый год средняя продолжительность жизни белорусов составляет около 67 лет для мужчин и 78 для женщин. А дальше - больше! Через 20 лет, к 2040-му году, продолжительность жизни белорусов в среднем составит 78,2 года. Об том написал Институт измерения и оценки здоровья Университета Вашингтона.





Высчитали ученые Дартмутского колледжа Дэвида Бланчфлауэра (США) и самый несчастливый возраст для белорусов - это 48,2 года. Как ощущаете, это правда?





Хотя в целом за последнее десятилетие жители Беларуси стали счастливее, чем были раньше. Исследователи проекта World Values Survey информируют, что в 2010-2020 годах число белорусов, которые считают себя «очень» либо «относительно» счастливыми увеличилось до 89 процентов (с 64%). Стало на 4 процента меньше тех, кто считает, что у него «плохое» или «очень плохое» состояние здоровья. А число их «оппонентов», считающих, что здоровье у них «хорошее» либо «очень хорошее», возросло на 11 процентов. Есть рост и в вопросе об «удовлетворенности жизнью». Однако добавим, что данный опрос проводился до пандемии коронавируса и поствыборных протестов в Беларуси.





Непросто и с самоощущениями у белорусов. Жители нашей страны начинают себя чувствовать «на 65 лет» едва достигнув 60. А вот японцы, например, начинают познавать это чувство не ранее 76 лет.





Из хороших новостей то, что стареть белорусы начинают позже и медленнее, чем россияне и украинцы. Так в Нацинституте старения США набор старческих заболеваний у белорусов появляется в 60,5 лет, у жителей России на год раньше - в 59,2 года, а у украинцев в 57,4 года. У среднестатистического жителя Земли - в 65 лет ровно. В мировом рейтинге старения Беларусь находится на 143 строчке.





Не самые высокие позиции по здоровью могут обуславливаться тем, что в Беларуси лишний вес или ожирение диагностируются у 61,9 процента жителей. Добавляют статистики исследования ресурса New England Journal of Medicine.





Интересные факты о белорусах также основываются на данных исследования «Беларусь: формирование семьи, стабильность семейных отношений и ро емость в меняющихся социально-экономических условиях», проводившегося в 2017-ом году. Вот что говорит это исследование о белорусках: 10,4% женщин Беларуси в возрасте 25 - 29 лет никогда не были в отношениях с постоянным партнером; 71,4% белорусок в возрасте 30 - 34 живут в зарегистрированном браке; 2 - 6% процента женщин старше 60 лет имеют постоянного партнера, с которым они однако не зарегистрированы в браке и не живут вместе.





У мужчины Беларуси статистика немного отличается: 44% белорусов возрасте 25 - 26 лет уже женаты и состоят в официальном браке (у женщин эта статистика достигает 63%).





В Беларуси первый ребенок появляется в среднем у женщин в 23,8 года, а у мужчин - в 26,8 года.





Основным методом контрацепции у белорусов в возрасте 18 - 39 лет являются презервативы.





А что со статистикой «девчат на ребят»? Белстат подсчитал, что на 1163 женщины приходится 1000 мужчин.